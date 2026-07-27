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Новини Затримання журналіста hromadske
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У ТЦК прокоментували затримання журналіста hromadske Шульгата: Направили на ВЛК як порушника обліку

Шульгат

У Київському міському ТЦК та СП підтвердили, що журналіста hromadske Євгенія Шульгата представники Національної поліції доставили до одного з РТЦК та СП міста Києва.

Про це йдеться у заяві терцентру, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ТЦК та СП 

У ТЦК заявили, що Шульгата правоохоронці доставили до центру комплектування як порушника військового обліку.

"Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком. З метою усунення причини правопорушення він направлений на проходження ВЛК", - заявили у ТЦК.

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Що передувало?

  • Раніше видання hromadske заявило про затримання у Києві журналіста Євгенія Шульгата.
  • У Нацполіції підтвердили затримання у Києві журналіста hromadske Євгенія Шульгата, але не пов'язують його з професійною діяльністю.

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Автор: 

затримання (4364) ТЦК та СП (1292) Шульгат Євгеній (1)
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Топ коментарі
+6
Чому лисого з кралвралу не хапають?
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27.07.2026 23:06 Відповісти
+3
Депутатів не хочете направити на влк? А мусорів? А самих цкунів з убд в кармані, які ну разу на нулі не були, не хочете їх перевірити?
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27.07.2026 23:12 Відповісти
+2
..."гірше ляха свої діти її розпинають".
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27.07.2026 23:05 Відповісти

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