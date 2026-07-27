У ТЦК прокоментували затримання журналіста hromadske Шульгата: Направили на ВЛК як порушника обліку
У Київському міському ТЦК та СП підтвердили, що журналіста hromadske Євгенія Шульгата представники Національної поліції доставили до одного з РТЦК та СП міста Києва.
Про це йдеться у заяві терцентру, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція ТЦК та СП
У ТЦК заявили, що Шульгата правоохоронці доставили до центру комплектування як порушника військового обліку.
"Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком. З метою усунення причини правопорушення він направлений на проходження ВЛК", - заявили у ТЦК.
Що передувало?
- Раніше видання hromadske заявило про затримання у Києві журналіста Євгенія Шульгата.
- У Нацполіції підтвердили затримання у Києві журналіста hromadske Євгенія Шульгата, але не пов'язують його з професійною діяльністю.
Топ коментарі
+6 Гліб _
показати весь коментар27.07.2026 23:06 Відповісти Посилання
+3 Sergey Brizhak
показати весь коментар27.07.2026 23:12 Відповісти Посилання
+2 Центр 820 #589399
показати весь коментар27.07.2026 23:05 Відповісти Посилання
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