У ТЦК прокоментували затримання журналіста hromadske Шульгата: Направили на ВЛК як порушника обліку

У Київському міському ТЦК та СП підтвердили, що журналіста hromadske Євгенія Шульгата представники Національної поліції доставили до одного з РТЦК та СП міста Києва.

Про це йдеться у заяві терцентру, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція ТЦК та СП

У ТЦК заявили, що Шульгата правоохоронці доставили до центру комплектування як порушника військового обліку.

"Під час перевірки встановлено, що зазначений громадянин вчасно не пройшов військово-лікарську комісію встановленим порядком. З метою усунення причини правопорушення він направлений на проходження ВЛК", - заявили у ТЦК.

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Що передувало?

Раніше видання hromadske заявило про затримання у Києві журналіста Євгенія Шульгата.

У Нацполіції підтвердили затримання у Києві журналіста hromadske Євгенія Шульгата, але не пов'язують його з професійною діяльністю.

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