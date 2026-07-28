Австрия планирует увеличить срок военной службы до 9 месяцев из-за войны в Украине
Правительство Австрии планирует увеличить срок военной службы с 6 до 9 месяцев в связи с изменениями в сфере безопасности в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Ситуация с безопасностью меняет подход к армии
На протяжении многих лет вооруженные силы Австрии выполняли преимущественно функции гражданской защиты. Военные оказывали помощь во время наводнений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
Также они могли привлекаться к патрулированию для сдерживания нелегальной миграции. Армия не была ориентирована на противодействие иностранным войскам.
"За последние годы, месяцы и недели ситуация с безопасностью кардинально изменилась. Мечта о прочном мире в Европе разрушена, по крайней мере после начала российской агрессии против Украины", — заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.
Он также отметил, что появились новые угрозы, в частности гибридные атаки и кибервойна.
Новые условия службы и планы реформ
Сейчас мужчины в Австрии в возрасте около 18 лет могут выбирать между военной службой и девятимесячной гражданской альтернативой.
Правительство планирует разрешить добровольное продление гражданской службы еще на два месяца.
Также предусмотрен переход к резервистской модели. Она предполагает повторные учения в течение 10 лет после начала службы.
Чтобы сделать службу более привлекательной, планируется ввести льготы. Среди них — дополнительные выходные и повышение выплат почти до 1000 евро в месяц.
Для реализации изменений требуется принятие закона двумя третями голосов парламента. Правительству также необходима поддержка оппозиционных сил.
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