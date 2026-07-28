Австрія планує збільшити термін військової служби до 9 місяців через війну в Україні

Уряд Австрії планує збільшити термін військової служби з 6 до 9 місяців через зміни у сфері безпеки в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Безпекова ситуація змінює підхід до армії

Протягом багатьох років збройні сили Австрії виконували переважно функції цивільного захисту. Військові допомагали під час повеней, пожеж й інших надзвичайних ситуацій.

Також вони могли залучатися до патрулювання для стримування нелегальної міграції. Армія не була орієнтована на протидію іноземним військам.

"За останні роки, місяці та тижні ситуація з безпекою кардинально змінилася. Мрія про міцний світ у Європі зруйнована, принаймні після початку російської агресії проти України", – заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер.

Він також зазначив, що з’явилися нові загрози, зокрема гібридні атаки та кібервійна.

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Нові умови служби і плани реформ

Зараз чоловіки в Австрії у віці близько 18 років можуть обирати між військовою службою та дев’ятимісячною цивільною альтернативою.

Уряд планує дозволити добровільне продовження цивільної служби ще на два місяці.

Також передбачено перехід до резервістської моделі. Вона передбачає повторні навчання протягом 10 років після початку служби.

Щоб зробити службу більш привабливою, планується запровадити пільги. Серед них додаткові вихідні та підвищення виплат майже до 1000 євро на місяць.

Для реалізації змін потрібне ухвалення закону двома третинами голосів парламенту. Уряду необхідна також підтримка опозиційних сил.

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