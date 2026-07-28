Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 442 140 человек (+1 560 за сутки), 12 226 танков, 46 902 артсистемы, 25 038 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 442 140 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 226 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 038 (+6) шт.

артиллерийских систем – 46 902 (+71) шт.

РСЗО – 1 970 (+1) ед.

средства ПВО – 1 519 (+0) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 054 (+16) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 431 310 (+1 755) шт.

крылатые ракеты – 4 950 (+0) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 126 850 (+548) шт.

специальная техника – 4 476 (+4) ед.

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