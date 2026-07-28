Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 442 140 человек (+1 560 за сутки), 12 226 танков, 46 902 артсистемы, 25 038 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 442 140 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 226 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 038 (+6) шт.
- артиллерийских систем – 46 902 (+71) шт.
- РСЗО – 1 970 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 519 (+0) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 054 (+16) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 431 310 (+1 755) шт.
- крылатые ракеты – 4 950 (+0) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 126 850 (+548) шт.
- специальная техника – 4 476 (+4) ед.
Топ комментарии
+20 Eco Earth
показать весь комментарий28.07.2026 06:59 Ответить Ссылка
+16 Тонка червона лінія
показать весь комментарий28.07.2026 07:21 Ответить Ссылка
+9 Олександр #581937
показать весь комментарий28.07.2026 07:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль