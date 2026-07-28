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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 442 140 осіб (+1 560 за добу), 12 226 танків, 46 902 артсистеми, 25 038 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 442 140 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 442 140 (+1 560) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 226 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од.
  • артилерійських систем – 46 902 (+71) од.
  • РСЗВ – 1 970 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 519 (+0) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од.
  • крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 126 850 (+548) од.
  • спеціальна техніка – 4 476 (+4) од.

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Генштаб: втрати російської армії сягнули 1 442 140 військових

Автор: 

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