Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 442 140 осіб (+1 560 за добу), 12 226 танків, 46 902 артсистеми, 25 038 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 442 140 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 442 140 (+1 560) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 226 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од.

артилерійських систем – 46 902 (+71) од.

РСЗВ – 1 970 (+1) од.

засоби ППО – 1 519 (+0) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од.

крилаті ракети – 4 950 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 126 850 (+548) од.

спеціальна техніка – 4 476 (+4) од.

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