Администрация Трампа планирует растянуть предоставление 400 млн долларов помощи Украине до 2029 года, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что не планирует полностью использовать 400 млн долларов, выделенных на помощь Украине, до 2029 финансового года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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По информации агентства, в мае Министерство обороны США направило законодателям письмо с графиком использования этих средств. Однако спустя два месяца после этого финансирование до сих пор не было выделено и даже не закреплено соответствующими контрактами.

В Конгрессе критикуют затягивание помощи

Демократы, а также часть республиканцев, выразили недовольство медленными темпами использования средств, одобренных Конгрессом еще в прошлом году.

Два собеседника Reuters сообщили, что законодатели считают предложенный Пентагоном график слишком медленным с учетом продолжающейся войны.

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Согласно плану, финансирование будет выделяться в течение 2026 финансового года, а завершение поставок всей помощи запланировано только к концу 2029 финансового года.

Закон обязывает администрацию расходовать выделенные средства

План Пентагона предусматривает использование 400 млн долларов на подготовку украинских военных, закупку оборудования и укрепление оборонного потенциала Украины.

Reuters напоминает, что в соответствии с законодательством США президент не может в одиночку блокировать средства, выделенные Конгрессом.

Во время слушаний на прошлой неделе сенатор-демократ Дик Дурбин поставил под сомнение целесообразность столь медленного графика предоставления помощи, подчеркнув, что Украина нуждается в поддержке уже сейчас для противодействия российской агрессии.

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