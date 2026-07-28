"Адские санкции" Грэма против России вызвали раскол в Конгрессе США

В Сенате США разгорелся спор по поводу нового законопроекта о санкциях против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Telegraph.

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Спор из-за санкций и тарифных полномочий

Законопроект предусматривает жесткие ограничения в отношении стран, закупающих российскую нефть. Администрация Дональда Трампа предлагает установить пошлины до 100% для крупнейших импортеров сырья, среди которых Китай, Индия и Турция.

Сторонники инициативы считают, что это позволит сократить доходы Кремля и усилить экономическое давление на Россию.

В то же время часть демократов выступает против такого подхода. Они считают, что привязка санкций к тарифным механизмам дает президенту чрезмерные полномочия.

"Трамп продемонстрировал поистине безрассудное злоупотребление тарифными полномочиями, которое наносит ущерб нашей экономике. Я знаю, что мы работаем над тем, чтобы сузить этот круг, поэтому именно на этом я и буду сосредоточиваться", — заявил сенатор Кори Букер.

Также он подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины. Аналогичную позицию выразил сенатор Рафаэль Уорнок, который заявил о беспокойстве в связи с возможным расширением полномочий президента. Конгрессмен Грегори Микс назвал этот механизм способом усиления влияния Белого дома.

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Что дальше с законопроектом и позиции сторон

Инициативу ранее предложил сенатор Линдси Грэм. Изначально документ предусматривал пошлины в размере 500% для покупателей российской нефти, но позже их предложили снизить до 100%.

По информации СМИ, законопроект могут вынести на голосование уже на следующей неделе, если его поддержат сенаторы.

Республиканцы критикуют позицию демократов. Сенатор Кэти Бритт заявила, что такие разногласия могут навредить поддержке Украины.

Сенатор Джерри Моран назвал дискуссию вокруг этой инициативы "печальной".

После решения Верховного суда Белый дом объявил о введении новых пошлин от 10 до 12,5% для десятков стран, объясняя это борьбой с использованием принудительного труда.

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