"Пекельні санкції" Грема проти Росії викликали розкол у Конгресі США

У Сенаті США виникла суперечка щодо нового законопроєкту про санкції проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації The Telegraph.

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Суперечка через санкції і тарифні повноваження

Законопроєкт передбачає жорсткі обмеження проти країн, які купують російську нафту. Адміністрація Дональда Трампа пропонує встановити мита до 100% для найбільших імпортерів сировини, серед яких Китай, Індія та Туреччина.

Прихильники ініціативи вважають, що це дозволить зменшити доходи Кремля та посилити економічний тиск на Росію.

Водночас частина демократів виступає проти такого підходу. Вони вважають, що прив’язка санкцій до тарифних механізмів дає президенту надмірні повноваження.

"Трамп продемонстрував справді безрозсудне зловживання тарифними повноваженнями, яке завдає шкоди нашій економіці. Я знаю, що ми працюємо над тим, щоб звузити це коло, тому саме на цьому я і зосереджуватимуся", – заявив сенатор Корі Букер.

Також він підкреслив необхідність продовження підтримки України. Подібну позицію висловив сенатор Рафаель Уорнок, який заявив про занепокоєння через можливе розширення повноважень президента. Конгресмен Грегорі Мікс назвав цей механізм способом посилення впливу Білого дому.

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Що далі із законопроєктом і позиції сторін

Ініціативу раніше запропонував сенатор Ліндсі Грем. Спочатку документ передбачав мита у 500% для покупців російської нафти, але пізніше їх запропонували знизити до 100%.

За інформацією ЗМІ, законопроєкт можуть винести на голосування вже наступного тижня, якщо його підтримають сенатори.

Республіканці критикують позицію демократів. Сенатор Кеті Брітт заявила, що такі розбіжності можуть зашкодити підтримці України.

Сенатор Джеррі Моран назвав дискусію навколо ініціативи "сумною".

Після рішення Верховного суду Білий дім оголосив про нові мита від 10 до 12,5% для десятків країн, пояснюючи це боротьбою з використанням примусової праці.

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