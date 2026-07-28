Адміністрація Трампа планує розтягнути надання $400 млн допомоги Україні до 2029 року, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу, що не планує завершити використання 400 млн доларів, виділених на допомогу Україні, до 2029 фінансового року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією агентства, у травні Міністерство оборони США направило законодавцям лист із графіком використання цих коштів. Однак через два місяці після цього фінансування досі не було виділене і навіть не закріплене відповідними контрактами.

У Конгресі критикують затягування допомоги

Демократи, а також частина республіканців, висловили невдоволення повільними темпами використання коштів, схвалених Конгресом ще торік.

Два співрозмовники Reuters повідомили, що законодавці вважають запропонований Пентагоном графік надто повільним з огляду на війну, яка триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США значно відстають від України у виробництві бойових дронів, - Reuters

Згідно з планом, фінансування виділятимуть протягом 2026 фінансового року, а завершення поставок усієї допомоги заплановане лише до кінця 2029 фінансового року.

Закон зобов'язує адміністрацію витрачати виділені кошти

План Пентагону передбачає використання 400 млн доларів на підготовку українських військових, закупівлю обладнання та зміцнення оборонного потенціалу України.

Reuters нагадує, що відповідно до законодавства США президент не може одноосібно блокувати кошти, виділені Конгресом.

Під час слухань минулого тижня сенатор-демократ Дік Дурбін поставив під сумнів доцільність настільки повільного графіка надання допомоги, наголосивши, що Україна потребує підтримки вже зараз для протидії російській агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Пекельні санкції" Грема проти Росії викликали розкол у Конгресі США