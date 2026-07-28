ПВО обезвредила 107 из 131 российского беспилотника, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 28 июля российские войска атаковали Украину 131 ударным и имитационным беспилотником различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 107 воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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С 18:00 27 июля противник атаковал 131 беспилотником, среди которых были ударные БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Орла (РФ), а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

ПВО уничтожила 107 воздушных целей

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО сбили или подавили 107 российских беспилотников различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание в девяти точках

В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников в девяти точках.

Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировано в шести точках.

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