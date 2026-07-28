ППО знешкодила 107 зі 131 російського безпілотника, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 липня російські війська атакували Україну 131 ударним та імітаційним безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 107 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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З 18:00 27 липня противник атакував 131 безпілотником, серед яких ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

ППО знешкодила 107 повітряних цілей

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 107 російських безпілотників різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання на дев'яти локаціях

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на дев'яти локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксовано на шести локаціях.

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