ППО знешкодила 107 зі 131 російського безпілотника, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 28 липня російські війська атакували Україну 131 ударним та імітаційним безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 107 повітряних цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
З 18:00 27 липня противник атакував 131 безпілотником, серед яких ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".
Запуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
ППО знешкодила 107 повітряних цілей
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 107 російських безпілотників різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання на дев'яти локаціях
У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на дев'яти локаціях.
Крім того, падіння уламків збитих дронів зафіксовано на шести локаціях.
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