Кремль запускает печатный станок: Россия начала финансировать войну эмиссией рублей, - СВР

Россия все активнее финансирует войну против Украины за счет скрытой эмиссии рублей. Из-за нехватки рыночных средств Кремль вынуждает государственные банки скупать облигации федерального займа, а необходимую для этого ликвидность предоставляет Центробанк РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины, формально речь идет о размещении облигаций федерального займа (ОФЗ), однако фактически банковская система используется как механизм создания новых денег для финансирования военных расходов.

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По данным разведки, схема работает следующим образом: Министерство финансов РФ выпускает государственные облигации, государственные банки их выкупают, а Центробанк обеспечивает финансовые ресурсы для таких операций. В результате бюджет получает необходимые средства, но ценой роста инфляционных рисков и зависимости экономики от эмиссии.

Для привлечения дополнительных ресурсов Минфин РФ уже зарегистрировал два новых выпуска ОФЗ-флоатеров - на 6,4 млрд долларов с погашением в 2037 году и на 12,8 млрд долларов с погашением в 2042 году. По состоянию на 1 июля российские банки уже владели государственными облигациями на сумму 248,1 млрд долларов, что составляет около 9% активов всего банковского сектора. С начала года их портфель вырос еще на 6,5 млрд долларов.

В СВР поясняют, что главной причиной такого шага стало резкое увеличение дефицита российского бюджета. За первое полугодие 2026 года он достиг почти 77 млрд долларов, а дополнительные военные расходы могут превысить первоначальный план ещё на 51,3–64,1 млрд долларов. Центробанк РФ прогнозирует, что по итогам года бюджетный дефицит может вырасти до 105,1 млрд долларов.

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В то же время рынок уже не готов кредитовать российский бюджет на условиях властей. Из-за высоких процентных ставок и низкого спроса Минфин РФ не может размещать облигации по приемлемой стоимости. В июне и июле ведомство было вынуждено как минимум трижды отменить аукционы по размещению ОФЗ из-за требований инвесторов повысить доходность.

В Службе внешней разведки отмечают, что принудительное привлечение ресурсов государственных банков не решает проблему дефицита, а лишь маскирует ее. Такая модель усиливает зависимость бюджета от Центробанка, концентрирует государственный долг в банковской системе и усиливает инфляционное давление, фактически переводив финансирование войны на эмиссионный ресурс вместо рыночных механизмов.

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