Кремль запускає друкарський верстат: Росія почала фінансувати війну емісією рублів, - СЗР

Росія дедалі активніше фінансує війну проти України за рахунок прихованої емісії рублів. Через нестачу ринкових коштів Кремль змушує державні банки скуповувати облігації федеральної позики, а необхідну ліквідність для цього надає Центробанк РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, формально йдеться про розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ), однак фактично банківська система використовується як механізм створення нових грошей для фінансування військових витрат.

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За даними розвідки, схема працює так: Міністерство фінансів РФ випускає державні облігації, державні банки їх викуповують, а Центробанк забезпечує фінансові ресурси для таких операцій. У результаті бюджет отримує необхідні кошти, але ціною зростання інфляційних ризиків і залежності економіки від емісії.

Для залучення додаткових ресурсів Мінфін РФ уже зареєстрував два нові випуски ОФЗ-флоатерів – на 6,4 млрд доларів із погашенням у 2037 році та на 12,8 млрд доларів із погашенням у 2042 році. Станом на 1 липня російські банки вже володіли державними облігаціями на 248,1 млрд доларів, що становить близько 9% активів усього банківського сектору. Від початку року їхній портфель зріс ще на 6,5 млрд доларів.

У СЗР пояснюють, що головною причиною такого кроку стало різке збільшення дефіциту російського бюджету. За перше півріччя 2026 року він досяг майже 77 млрд доларів, а додаткові військові витрати можуть перевищити початковий план ще на 51,3–64,1 млрд доларів. Центробанк РФ прогнозує, що за підсумками року бюджетний дефіцит може зрости до 105,1 млрд доларів.

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Водночас ринок уже не готовий кредитувати російський бюджет на умовах влади. Через високі відсоткові ставки та низький попит Мінфін РФ не може розміщувати облігації за прийнятною вартістю. У червні та липні відомство було змушене щонайменше тричі скасувати аукціони з розміщення ОФЗ через вимоги інвесторів підвищити дохідність.

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що примусове залучення ресурсів державних банків не вирішує проблему дефіциту, а лише маскує її. Така модель посилює залежність бюджету від Центробанку, концентрує державний борг у банківській системі та збільшує інфляційний тиск, фактично переводячи фінансування війни на емісійний ресурс замість ринкових механізмів.

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