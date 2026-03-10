Ексдепутата від ОПЗЖ Мініна, який закупляв в РФ обладнання для промкомбінату на окупованій території, затримали під Києвом, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За даними ЗМІ, йдеться про бізнесмена Геннадія Мініна, власника "Рубіжанського картонно-тарного комбінату".

Затриманий - власник промкомбінату на окупованій території

За матеріалами справи, експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України.

У 2022 році фігурант перереєстрував це підприємство за російським законодавством.

"Також, як встановило розслідування, затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з рф та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики", - йдеться у повідомленні.

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Постачав обладнання з РФ на окупований промкомбінат

Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро.

Для того, щоб приховати торговельні відносини з рашистами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію.

У такий "обхідний" спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора.

Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету РФ, фактично спонсоруючи війну кремля проти України.

Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.

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Підозра