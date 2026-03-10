УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13611 відвідувач онлайн
Новини Фото Фінансування армії РФ
4 831 5

Ексдепутата від ОПЗЖ Мініна, який закупляв в РФ обладнання для промкомбінату на окупованій території, затримали під Києвом, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Затримано ОПЗЖиста

За даними ЗМІ, йдеться про бізнесмена Геннадія Мініна, власника "Рубіжанського картонно-тарного комбінату".

Затриманий - власник промкомбінату на окупованій території

За матеріалами справи, експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України.

У 2022 році фігурант перереєстрував це підприємство за російським законодавством.

"Також, як встановило розслідування, затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з рф та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансує війну РФ: Арештовано активи російського бізнесмена Зарубіна в Україні на 50 млн грн, - СБУ

Постачав обладнання з РФ на окупований промкомбінат

Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро.

Для того, щоб приховати торговельні відносини з рашистами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію.

У такий "обхідний" спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора.

Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету РФ, фактично спонсоруючи війну кремля проти України.

Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.

Читайте: Гендиректору російського "КАМАЗу" Когогіну повідомлено про підозру: забезпечував логістикою армію РФ

Підозра

  • Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
  • Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

окупація (6940) СБУ (13962) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А щурів з «Енергоатому» чому СБУ не турбує?
"НАЕК «Енергоатом» закупила для робітників окупованої Запорізької атомної електростанції рукавички на 7 млн грн. При цьому у порівнянні з ринковими цінами ці рукавички були придбані за завищеними цінами десь на 40−60%. Загалом для ЗАЕС, яка тимчасово перебуває в окупації, у вересні 2022 року закупили 283 тис. 602 пар рукавичок."
Ще можна про корм для рибок згадати, для тої ж ЗАЕС. "Правопохоронні органи" цього не помітили?
показати весь коментар
10.03.2026 12:08 Відповісти
Затримали і відпустять.. Згадаймо як Корсунський , сеаратист гуляв в Київі...Активісти = Донецької області впізнали мерзоту, поспілкувалися і повідомили Геращенку, який був при Авакову...Корсунського затримали, бо діватися не було куди - справа набула розголосу вже... То цей Корсунський у кращих камерах СІЗО Київсього відпочив і поїхав далі гуляти ЛуганДоном.. Згадаймо Клянчаєва, Штепу..
показати весь коментар
10.03.2026 12:17 Відповісти
Знову зрада, знову СБУ зробиа "фсе нитак".
показати весь коментар
10.03.2026 13:15 Відповісти
Так , були домовленості , тому і не було широкомаштабної війни. Нажаль нам важко було тоді зрозуміти.
показати весь коментар
11.03.2026 17:30 Відповісти
Знайдіть якогось коректора чи редактора, котрий буде помилки виправляти. "закупляв","пособництва"- ну як можна в поважному "Цензорі" такі русизми викладати.
показати весь коментар
10.03.2026 13:43 Відповісти
 
 