Ексдепутата від ОПЗЖ Мініна, який закупляв в РФ обладнання для промкомбінату на окупованій території, затримали під Києвом, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними ЗМІ, йдеться про бізнесмена Геннадія Мініна, власника "Рубіжанського картонно-тарного комбінату".
Затриманий - власник промкомбінату на окупованій території
За матеріалами справи, експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України.
У 2022 році фігурант перереєстрував це підприємство за російським законодавством.
"Також, як встановило розслідування, затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з рф та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики", - йдеться у повідомленні.
Постачав обладнання з РФ на окупований промкомбінат
Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро.
Для того, щоб приховати торговельні відносини з рашистами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію.
У такий "обхідний" спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора.
Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету РФ, фактично спонсоруючи війну кремля проти України.
Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.
Підозра
- Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
- Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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"НАЕК «Енергоатом» закупила для робітників окупованої Запорізької атомної електростанції рукавички на 7 млн грн. При цьому у порівнянні з ринковими цінами ці рукавички були придбані за завищеними цінами десь на 40−60%. Загалом для ЗАЕС, яка тимчасово перебуває в окупації, у вересні 2022 року закупили 283 тис. 602 пар рукавичок."
Ще можна про корм для рибок згадати, для тої ж ЗАЕС. "Правопохоронні органи" цього не помітили?