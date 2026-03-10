Экс-депутат от ОПЗЖ Минин, закупавший у РФ оборудование для промкомбината на оккупированной территории, задержан под Киевом, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила в пособничестве стране-агрессору бывшего депутата от запрещенной партии ОПЗЖ в Луганской области. Задержание фигуранта произошло в его офисе под Киевом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным СМИ, речь идет о бизнесмене Геннадии Минине, владельце "Рубежанского картонно-тарного комбината".
Задержанный - владелец промкомбината на оккупированной территории
По материалам дела, экс-член прокремлевской политсилы является владельцем промышленного комбината на временно оккупированной части востока Украины.
В 2022 году фигурант перерегистрировал это предприятие по российскому законодательству.
"Также, как установило расследование, задержанный игнорировал запрет на предпринимательскую деятельность с РФ и закупал у государства-агрессора оборудование для своей фабрики", - говорится в сообщении.
Поставлял оборудование из РФ на оккупированный промкомбинат
Согласно материалам производства, после начала полномасштабной войны фигурант приобрел у российской компании в Набережных Челнах технологическое оборудование на сумму более 1 млн евро.
Для того, чтобы скрыть торговые отношения с рашистами, злоумышленник указал заказчиком товара аффилированную белорусскую компанию.
Таким "обходным" способом российское оборудование было поставлено на предприятие фигуранта, а деньги за это перечислены в страну-агрессора.
Налоги и другие платежи по этой сделке поступили в бюджет РФ, фактически спонсируя войну Кремля против Украины.
Во время обыска в офисе задержанного изъяты смартфоны, компьютерная техника, печати и документы с доказательствами сделки.
Подозрение
- В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
- Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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"НАЕК «Енергоатом» закупила для робітників окупованої Запорізької атомної електростанції рукавички на 7 млн грн. При цьому у порівнянні з ринковими цінами ці рукавички були придбані за завищеними цінами десь на 40−60%. Загалом для ЗАЕС, яка тимчасово перебуває в окупації, у вересні 2022 року закупили 283 тис. 602 пар рукавичок."
Ще можна про корм для рибок згадати, для тої ж ЗАЕС. "Правопохоронні органи" цього не помітили?