Экс-депутат от ОПЗЖ Минин, закупавший у РФ оборудование для промкомбината на оккупированной территории, задержан под Киевом, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила в пособничестве стране-агрессору бывшего депутата от запрещенной партии ОПЗЖ в Луганской области. Задержание фигуранта произошло в его офисе под Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным СМИ, речь идет о бизнесмене Геннадии Минине, владельце "Рубежанского картонно-тарного комбината".

Задержанный - владелец промкомбината на оккупированной территории

По материалам дела, экс-член прокремлевской политсилы является владельцем промышленного комбината на временно оккупированной части востока Украины.

В 2022 году фигурант перерегистрировал это предприятие по российскому законодательству.

"Также, как установило расследование, задержанный игнорировал запрет на предпринимательскую деятельность с РФ и закупал у государства-агрессора оборудование для своей фабрики", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансирует войну РФ: Арестованы активы российского бизнесмена Зарубина в Украине на 50 млн грн, - СБУ

Поставлял оборудование из РФ на оккупированный промкомбинат

Согласно материалам производства, после начала полномасштабной войны фигурант приобрел у российской компании в Набережных Челнах технологическое оборудование на сумму более 1 млн евро.

Для того, чтобы скрыть торговые отношения с рашистами, злоумышленник указал заказчиком товара аффилированную белорусскую компанию.

Таким "обходным" способом российское оборудование было поставлено на предприятие фигуранта, а деньги за это перечислены в страну-агрессора.

Налоги и другие платежи по этой сделке поступили в бюджет РФ, фактически спонсируя войну Кремля против Украины.

Во время обыска в офисе задержанного изъяты смартфоны, компьютерная техника, печати и документы с доказательствами сделки.

Читайте: Гендиректору российского "КАМАЗа" Когогину сообщено о подозрении: обеспечивал логистикой армию РФ

Подозрение