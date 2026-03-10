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Экс-депутат от ОПЗЖ Минин, закупавший у РФ оборудование для промкомбината на оккупированной территории, задержан под Киевом, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила в пособничестве стране-агрессору бывшего депутата от запрещенной партии ОПЗЖ в Луганской области. Задержание фигуранта произошло в его офисе под Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Задержан ОПЗЖист

По данным СМИ, речь идет о бизнесмене Геннадии Минине, владельце "Рубежанского картонно-тарного комбината".

Задержанный - владелец промкомбината на оккупированной территории

По материалам дела, экс-член прокремлевской политсилы является владельцем промышленного комбината на временно оккупированной части востока Украины.

В 2022 году фигурант перерегистрировал это предприятие по российскому законодательству.

"Также, как установило расследование, задержанный игнорировал запрет на предпринимательскую деятельность с РФ и закупал у государства-агрессора оборудование для своей фабрики", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансирует войну РФ: Арестованы активы российского бизнесмена Зарубина в Украине на 50 млн грн, - СБУ

Поставлял оборудование из РФ на оккупированный промкомбинат

Согласно материалам производства, после начала полномасштабной войны фигурант приобрел у российской компании в Набережных Челнах технологическое оборудование на сумму более 1 млн евро.

Для того, чтобы скрыть торговые отношения с рашистами, злоумышленник указал заказчиком товара аффилированную белорусскую компанию.

Таким "обходным" способом российское оборудование было поставлено на предприятие фигуранта, а деньги за это перечислены в страну-агрессора.

Налоги и другие платежи по этой сделке поступили в бюджет РФ, фактически спонсируя войну Кремля против Украины.

Во время обыска в офисе задержанного изъяты смартфоны, компьютерная техника, печати и документы с доказательствами сделки.

Читайте: Гендиректору российского "КАМАЗа" Когогину сообщено о подозрении: обеспечивал логистикой армию РФ

Подозрение

  • В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
  • Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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А щурів з «Енергоатому» чому СБУ не турбує?
"НАЕК «Енергоатом» закупила для робітників окупованої Запорізької атомної електростанції рукавички на 7 млн грн. При цьому у порівнянні з ринковими цінами ці рукавички були придбані за завищеними цінами десь на 40−60%. Загалом для ЗАЕС, яка тимчасово перебуває в окупації, у вересні 2022 року закупили 283 тис. 602 пар рукавичок."
Ще можна про корм для рибок згадати, для тої ж ЗАЕС. "Правопохоронні органи" цього не помітили?
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10.03.2026 12:08 Ответить
Затримали і відпустять.. Згадаймо як Корсунський , сеаратист гуляв в Київі...Активісти = Донецької області впізнали мерзоту, поспілкувалися і повідомили Геращенку, який був при Авакову...Корсунського затримали, бо діватися не було куди - справа набула розголосу вже... То цей Корсунський у кращих камерах СІЗО Київсього відпочив і поїхав далі гуляти ЛуганДоном.. Згадаймо Клянчаєва, Штепу..
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10.03.2026 12:17 Ответить
Знову зрада, знову СБУ зробиа "фсе нитак".
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10.03.2026 13:15 Ответить
Так , були домовленості , тому і не було широкомаштабної війни. Нажаль нам важко було тоді зрозуміти.
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11.03.2026 17:30 Ответить
Знайдіть якогось коректора чи редактора, котрий буде помилки виправляти. "закупляв","пособництва"- ну як можна в поважному "Цензорі" такі русизми викладати.
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10.03.2026 13:43 Ответить
 
 