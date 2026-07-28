МИД Польши о заявлениях Путина относительно Украины: Они ложные и полностью безосновательные

МИД Польши решительно отверг заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы существующих планах территориального раздела Украины и назвал их ложными и безосновательными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

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"Министерство иностранных дел Республики Польша однозначно отвергает очередные ложные и полностью безосновательные спекуляции президента Российской Федерации Путина относительно якобы имперских устремлений соседей и территориального раздела Украины, а также предположения об участии в этом процессе Польши", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что подобные утверждения являются "дезинформацией и очередной попыткой посеять вражду и напряженность между украинцами и союзниками, поддерживающими Киев".

Как подчеркнули в министерстве иностранных дел, Польша "не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем выдвигать никаких территориальных претензий к Украине".

"Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее юридически установленных и международно признанных границ, в частности определенных двусторонним Договором между Украиной и Российской Федерацией о государственной границе 2003 года", - подчеркнули в МИД Польши.

Российские фейки призваны отвлечь внимание от войны против Украины

При этом добавили, что распространение Россией таких нарративов является "примитивной попыткой дезинформации и постоянным элементом информационной войны".

"Цель этих действий очевидна и заключается в попытке посеять раздор между европейскими народами и отвлечь внимание международного сообщества от жестокой незаконной военной агрессии, которую ведет Российская Федерация", - подчеркнули в МИД Польши, призвав власти РФ "прекратить выдвигать территориальные претензии к своим соседям".

Что этому предшествовало?

На встрече с военными ВМФ РФ российский диктатор Владимир Путин выступил с очередной серией абсурдных заявлений в отношении Украины.

В частности, он заявил, что Украина якобы рано или поздно потеряет западные территории, которые, по его словам, ранее принадлежали Польше, Венгрии и Румынии. Глава Кремля заявил, что этот процесс может произойти не в ближайшее время, но "исторически" якобы станет неизбежным.

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