МЗС Польщі про заяви Путіна щодо України: Вони фальшиві і повністю безпідставні

МЗС Польщі рішуче відкинуло заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито плани територіального поділу України та назвало їх фальшивими й безпідставними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства.

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"Міністерство закордонних справ Республіки Польща однозначно відкидає чергові фальшиві і повністю безпідставні спекуляції президента Російської Федерації Путіна щодо нібито імперських прагнень сусідів і територіального поділу України, а також припущення про участь у цьому процесі Польщі", – йдеться у заяві.

Крім того, зазначається, що подібні твердження є "дезінформацією та черговою спробою посіяти ворожнечу й напруженість між українцями та союзниками, які підтримують Київ".

Як підкреслили у зовнішньополітичному відомстві, Польща "не висувала, не висуває і не має наміру в майбутньому висувати жодних територіальних претензій до України".

"Польща повністю визнає, поважає та незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її юридично встановлених та міжнародно визнаних кордонів, зокрема визначених двостороннім Договором між Україною та Російською Федерацією про державний кордон 2003 року", - наголосили в МЗС Польщі.

Російські фейки покликані відвернути увагу від війни проти України

Та додали, що поширення Росією таких наративів є "примітивною спробою дезінформації та постійним елементом інформаційної війни".

"Мета цих дій очевидна й полягає у спробі посіяти розбрат між європейськими народами та відвернути увагу міжнародної спільноти від жорстокої незаконної військової агресії, яку веде Російська Федерація", - наголосили в МЗС Польщі, закликаючи владу РФ "припинити висувати територіальні претензії до своїх сусідів".

Що передувало?

На зустрічі з військовими ВМФ РФ російський диктатор Володимир Путін видав чергову низку абсурдних заяв щодо України.

Зокрема, він заявив, що Україна нібито рано чи пізно втратить західні території, які, за його словами, раніше належали Польщі, Угорщині та Румунії. Глава Кремля заявив, що цей процес може відбутися не найближчим часом, але "історично" начебто стане неминучим.

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