Последствия обстрелов и непогоды: в 11 областях наблюдаются отключения электроэнергии, ограничений пока не планируется, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Отключения электроэнергии из-за непогоды

По данным энергетиков, из-за непогоды без электроснабжения остаются 228 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Запланированы ли отключения?

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 11:00 до 15:00", — отмечают в Минэнерго.

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