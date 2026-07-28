Последствия обстрелов и непогоды: в 11 областях наблюдаются отключения электроэнергии, ограничений пока не планируется, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключения электроэнергии из-за непогоды
По данным энергетиков, из-за непогоды без электроснабжения остаются 228 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Запланированы ли отключения?
"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 11:00 до 15:00", — отмечают в Минэнерго.
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