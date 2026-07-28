Наслідки обстрілів та негоди: у 11 областях є знеструмлення, обмежень поки не планується, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Є знеструмлення через негоду

За даними енергетиків, через негоду без електропостачання залишається 228 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Полтавській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Чи заплановані відключення?

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 11:00 до 15:00", - наголошують у Міненерго.

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