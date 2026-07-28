Чехия будет перенимать украинский опыт борьбы с дронами и ПВО, - Генштаб

Чехия планирует использовать украинский боевой опыт для развития собственной армии. В первую очередь речь идет о противовоздушной обороне, борьбе с беспилотниками, а также о совершенствовании сухопутных войск и киберсил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České Noviny, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Чехии Мирослав Главач.

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По его словам, на этой неделе он проведет видеоконференцию с новоназначенным начальником Генерального штаба ВСУ Игорем Скибюком. В ходе беседы стороны должны определить основные направления дальнейшего обмена опытом между украинскими и чешскими военными.

"Ведение войны постоянно развивается, и мы не можем оставаться немыми, глухими и слепыми", - подчеркнул Главач.

Он сказал, что Чехия стремится использовать украинский опыт для развития собственной системы защиты от беспилотников и усиления возможностей противовоздушной обороны. Кроме того, сотрудничество будет охватывать вопросы тактики применения сухопутных войск и развития киберсил.

На прошлой неделе начальник чешского Генштаба также провел переговоры с послом Украины и военным атташе. Украинская сторона передала свои предложения относительно дальнейшей поддержки, в частности в сфере ПВО, а также обеспечения военных суточными пайками и другими необходимыми средствами.

Главач подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении помощи Украине будет принимать правительство Чехии. Армия лишь передаст соответствующие предложения министру обороны для дальнейшего рассмотрения Кабинетом министров.

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