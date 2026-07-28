Чехія перейматиме український досвід боротьби з дронами та ППО, - Генштаб

Чехія планує інтегрувати український бойовий досвід у розвиток власної армії. Насамперед ідеться про протиповітряну оборону, боротьбу з безпілотниками, а також удосконалення сухопутних військ і кіберсил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на České Noviny, про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Мирослав Главач.

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За його словами, цього тижня він проведе відеоконференцію з новопризначеним начальником Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скибюком. Під час розмови сторони мають визначити основні напрямки подальшого обміну досвідом між українськими та чеськими військовими.

"Ведення війни постійно розвивається, і ми не можемо залишатися німими, глухими та сліпими", – наголосив Главач.

Він пояснив, що Чехія прагне використати український досвід для розвитку власної системи захисту від безпілотників і посилення можливостей протиповітряної оборони. Крім того, співпраця охоплюватиме питання тактики застосування сухопутних військ і розвитку кіберсил.

Минулого тижня начальник чеського Генштабу також провів переговори з послом України та військовим аташе. Українська сторона передала свої пропозиції щодо подальшої підтримки, зокрема у сфері ППО, а також забезпечення військових добовими пайками та іншими необхідними засобами.

Главач підкреслив, що остаточне рішення про надання допомоги Україні ухвалюватиме уряд Чехії. Армія лише передасть відповідні пропозиції міністру оборони для подальшого розгляду Кабінетом міністрів.

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