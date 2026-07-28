РФ атакует Украину вечером 28 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 28 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:25 - БПЛА в направлении Запорожья с юга.

В 19:26 - реактивные БПЛА в направлении Херсона с юга.

В 20:21 - БПЛА в направлении Харькова с востока.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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