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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 28 липня: у низці областей повітряна тривога

Атака безпілотників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 28 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:25 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 19:26 - Реактивні БпЛА в напрямку Херсона з півдня.

О 20:21 - БпЛА у напрямку Харкова зі сходу.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

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