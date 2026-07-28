РФ атакує Україну увечері 28 липня: у низці областей повітряна тривога
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 28 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:25 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 19:26 - Реактивні БпЛА в напрямку Херсона з півдня.
О 20:21 - БпЛА у напрямку Харкова зі сходу.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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