Европейская федерация гимнастики разрешила использование российской символики на турнирах

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) приняла решение вернуть флаг и гимн России на соревнованиях, проводимых под её эгидой. При этом возможны отдельные исключения для турниров, на которых местные власти запрещают использование российской символики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Федерация гимнастики России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возвращение флага и гимна России

Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics) 28 июля на внеочередной генеральной ассамблее организации приняла решение о возвращении флага и гимна России.

Новые правила будут действовать на всех соревнованиях под эгидой European Gymnastics. Исключения возможны для турниров, право на проведение которых было предоставлено ранее, если местные власти запрещают использовать российскую символику.

Читайте также: Россия убила уже 760 украинских спортсменов и тренеров, а МОК смягчает ограничения для РФ, - Бидный

Решение European Gymnastics соответствует правилам Международной федерации гимнастики, которая 18 мая сняла все ограничения с российских спортсменов.

Марат Филиппов

На ассамблее работу в исполнительном комитете European Gymnastics также начал заместитель председателя Олимпийского комитета России Марат Филиппов.

Его избрали в ноябре 2025 года, но из-за ограничений, действовавших на тот момент, он не мог исполнять свои обязанности.

Читайте также: Международная федерация гандбола допустила Россию и Беларусь к соревнованиям