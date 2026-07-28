Європейська федерація гімнастики дозволила російську символіку на турнірах

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) ухвалила рішення повернути прапор і гімн Росії на змаганнях під своєю егідою. Водночас окремі винятки можливі для турнірів, де місцева влада забороняє використання російської символіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Федерація гімнастики Росії.

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Повернення прапора та гімну Росії

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) 28 липня на позачерговій генеральній асамблеї організації ухвалила рішення про повернення прапора та гімну Росії.

Нові правила діятимуть на всіх змаганнях під егідою European Gymnastics. Винятки можливі для турнірів, право на проведення яких було надане раніше, якщо місцева влада забороняє використовувати російську символіку.

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Рішення European Gymnastics відповідає правилам Міжнародної федерації гімнастики, яка 18 травня зняла всі обмеження з російських спортсменів.

Марат Філіппов

На асамблеї роботу у виконкомі European Gymnastics також розпочав заступник голови Олімпійського комітету Росії Марат Філіппов.

Його обрали в листопаді 2025 року, але через обмеження, які діяли на той момент, він не міг виконувати свої обов’язки.

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