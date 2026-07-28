Мерц призвал сократить проект бюджета ЕС на сотни миллиардов евро и выступил против создания 2500 новых должностей

Германия не поддерживает предложенный Еврокомиссией проект многолетнего бюджета ЕС. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин требует сократить его на несколько сотен миллиардов евро и выступает против увеличения штата европейских институтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Мерц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине.

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"Мы не согласны с нынешними предложениями Европейской комиссии. Столь значительное увеличение европейского бюджета для нас неприемлемо. Цифры не сбалансированы", - сказал канцлер.

По его словам, страны ЕС прилагают значительные усилия для консолидации национальных бюджетов, поэтому не могут позволить себе чрезмерного увеличения расходов на уровне Евросоюза.

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"Нам нужен проект бюджета с сокращениями во всех сферах, в общей сложности на несколько сотен миллиардов евро. Эти сокращения являются обязательными, независимо от того, насколько далеко мы продвинемся в вопросе новых собственных ресурсов", - заявил Мерц.

Он также выступил против планов создать 2,5 тыс. новых должностей в учреждениях ЕС.

"Федеральное правительство в течение следующих четырех лет сокращает 8% должностей в федеральной администрации. Поэтому я хочу сказать Европейской комиссии: недопустимо, чтобы для европейских институтов сейчас создавали 2500 новых должностей. Мы этого не примем", - подчеркнул канцлер.

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В то же время Мерц не назвал конкретной окончательной суммы, на которую Германия требует сократить бюджет.