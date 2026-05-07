Германия хочет реформировать ЕС из-за задержек с помощью Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул предложил реформировать Европейский Союз, в частности изменить правила принятия решений и подход к расширению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении министра на XIII Конференции Аденауэра в Берлине, текст которого был опубликован на сайте МИД Германии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам чиновника, ЕС нуждается в более гибких и быстрых механизмах реагирования, особенно в сфере безопасности. Он подчеркнул, что принцип единогласия, требующий поддержки всех 27 государств-членов, все чаще тормозит принятие важных решений.

Вадефул привел пример длительных споров о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, который долго не могли согласовать из-за позиции отдельных стран.

"Мы не можем позволить, чтобы отдельные государства блокировали решения, важные для всей Европы", — добавил он.

Министр предложил активнее применять голосование квалифицированным большинством, а также позволить группам государств реализовывать совместные инициативы без участия всех членов ЕС.

Читайте: "Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой": Улютин заявил о стремлении Украины получить информацию о своих гражданах в ЕС

Почему единодушие стало слабым местом ЕС

По мнению Вадефула, действующая система принятия решений создает риски для стабильности Союза. Когда даже одна страна может заблокировать важное решение, это затрудняет реагирование на вызовы, в частности в сфере безопасности и поддержки партнеров.

Именно поэтому Германия выступает за изменение подхода, который позволит избежать затягивания процессов и сделает ЕС более эффективным в кризисных ситуациях.

Читайте также: Депутат Европарламента Картайзер призывает коллег ехать на форум в Россию, — Politico

Кто и как тормозил помощь Украине

В течение последних лет именно Венгрия неоднократно блокировала решения Евросоюза, связанные с поддержкой Украины и санкциями против России. Речь шла как о финансовой помощи, так и о средствах из Европейского фонда мира и переговорах о евроинтеграции.

В частности, в феврале 2026 года Будапешт приостановил согласование кредита для Украины на 90 млрд евро, объяснив это требованиями возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

В то же время Словакия заявляла, что не будет блокировать кредит, однако может выступить против новых санкций против России по тем же причинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году ЕС выдал россиянам на 10% больше шенгенских виз: лидирует Франция

Поэтапное вступление как компромисс для расширения ЕС

Отдельно глава МИД Германии предложил изменить процедуру вступления новых стран в Евросоюз. Речь идет о поэтапной интеграции, когда кандидаты постепенно присоединяются к отдельным политикам и рынкам еще до получения полноправного членства.

Такой подход, по его словам, поможет избежать блокировок со стороны отдельных государств и сделает процесс расширения более предсказуемым.

В то же время Вадефул подчеркнул, что расширение должно сопровождаться внутренними реформами самого ЕС. В частности, необходимо пересмотреть количество еврокомиссаров и состав Европейского парламента, чтобы институты оставались эффективными даже после принятия новых членов.

Ранее мы писали, что Евросоюз к 2050 году планирует побороть бедность. Сегодня около 92,7 млн человек в ЕС находятся под угрозой бедности или социальной изоляции. Это почти каждый пятый житель Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России