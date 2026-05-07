Німеччина хоче реформувати ЄС через затримки допомоги Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул запропонував реформувати Європейський Союз, зокрема змінити правила ухвалення рішень і підхід до розширення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі міністра на XIII Конференції Аденауера в Берліні, текст якого оприлюднили на сайті МЗС Німеччини.

За словами посадовця, ЄС потребує більш гнучких і швидких механізмів реагування, особливо у сфері безпеки. Він наголосив, що принцип одностайності, який вимагає підтримки всіх 27 держав-членів, дедалі частіше гальмує ухвалення важливих рішень.

Вадефул навів приклад із тривалими суперечками щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро, який довго не могли погодити через позицію окремих країн.

"Ми не можемо дозволити, щоб окремі держави блокували рішення, важливі для всієї Європи", - додав він.

Міністр запропонував активніше застосовувати голосування кваліфікованою більшістю, а також дозволити групам держав реалізовувати спільні ініціативи без участі всіх членів ЄС.

Чому одностайність стала слабким місцем ЄС

На думку Вадефула, чинна система ухвалення рішень створює ризики для стабільності Союзу. Коли навіть одна країна може заблокувати важливе рішення, це ускладнює реагування на виклики, зокрема у сфері безпеки та підтримки партнерів.

Саме тому Німеччина виступає за зміну підходу, який дозволить уникати затягування процесів і зробить ЄС більш ефективним у кризових ситуаціях.

Хто і як гальмував допомогу Україні

Протягом останніх років саме Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу, пов’язані з підтримкою України та санкціями проти Росії. Йшлося як про фінансову допомогу, так і про кошти з Європейського фонду миру та переговори щодо євроінтеграції.

Зокрема, у лютому 2026 року Будапешт призупинив погодження кредиту для України на 90 млрд євро, пояснивши це вимогами відновити транзит нафти нафтопроводом Дружба.

Водночас Словаччина заявляла, що не блокуватиме кредит, однак може виступити проти нових санкцій проти Росії з тих самих причин.

Поетапний вступ як компроміс для розширення ЄС

Окремо глава МЗС Німеччини запропонував змінити процедуру вступу нових країн до Євросоюзу. Йдеться про поетапну інтеграцію, коли кандидати поступово долучаються до окремих політик і ринків ще до отримання повноправного членства.

Такий підхід, за його словами, допоможе уникнути блокувань із боку окремих держав і зробить процес розширення більш передбачуваним.

Водночас Вадефул наголосив, що розширення має супроводжуватися внутрішніми реформами самого ЄС. Зокрема, потрібно переглянути кількість єврокомісарів і склад Європейського парламенту, щоб інституції залишалися ефективними навіть після прийняття нових членів.

