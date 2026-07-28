Мерц закликав скоротити проєкт бюджету ЄС на сотні мільярдів євро та виступив проти створення 2500 нових посад

Німеччина не підтримує запропонований Єврокомісією проєкт багаторічного бюджету ЄС. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Берлін вимагає скоротити його на кількасот мільярдів євро та виступає проти збільшення штату європейських інституцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Мерц заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

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"Ми не погоджуємося з нинішніми пропозиціями Європейської комісії. Настільки значне розширення європейського бюджету для нас неприйнятне. Цифри не є збалансованими", - сказав канцлер.

За його словами, держави ЄС докладають значних зусиль для консолідації національних бюджетів, тому не можуть дозволити собі надмірного збільшення видатків на рівні Євросоюзу.

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"Нам потрібен проєкт бюджету зі скороченнями в усіх сферах, загалом на кількасот мільярдів євро. Ці скорочення є обов’язковими, незалежно від того, наскільки далеко ми просунемося у питанні нових власних ресурсів", - заявив Мерц.

Він також виступив проти планів створити 2,5 тис. нових посад в установах ЄС.

"Федеральний уряд протягом наступних чотирьох років скорочує 8% посад у федеральній адміністрації. Тому я хочу сказати Європейській комісії: неприйнятно, щоб для європейських інституцій зараз створювали 2500 нових посад. Ми цього не приймемо", - наголосив канцлер.

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Водночас Мерц не назвав конкретної остаточної суми, на яку Німеччина вимагає зменшити бюджет.