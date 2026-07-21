Мерц заявив, що не знав про неофіційну зустріч Німеччини та РФ у Баку

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не знав про неофіційну зустріч колишніх німецьких політиків із представниками російської влади в Баку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час спільної пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Берліні.

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Що сказав канцлер про зустріч у Баку

Мерц прокоментував інформацію ЗМІ про можливу неофіційну німецько-російську зустріч. Він зазначив, що не має жодної інформації про такі контакти.

"Я можу дати на це дуже просту відповідь: мені про таку зустріч нічого не відомо", – заявив канцлер.

Він не став оцінювати доцільність неофіційних каналів зв’язку з російською стороною.

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Позиція щодо переговорів і війни

Канцлер наголосив, що Німеччина разом з Україною та європейськими партнерами вже кілька місяців намагається схилити російського диктатора Путіна до переговорів.

За його словами, пропозиції щодо перемовин неодноразово озвучувалися, однак Путін відмовляється від перемовин.

"Ми вже протягом місяців намагаємося схилити Путіна до розмови. Разом з Україною ми неодноразово, також на європейському рівні, подавали пропозиції щодо переговорів. Путін відмовляється від таких переговорів", – підкреслив Мерц.

Він додав, що відповідальність за продовження війни лежить на російській стороні. За його словами, саме від керівництва Росії залежить припинення бойових дій і початок переговорів.

Також канцлер зазначив, що поки Москва відмовляється від діалогу, Німеччина продовжить підтримку України у координації з європейськими партнерами.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.

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