Росія готується до агресії за межами України. Ми вже не живемо у мирі, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія готується до подальшої агресії не лише проти України, а й становить загрозу для інших країн Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Ми бачимо очевидну підготовку Росії до подальшої агресії. Вона виходить далеко за межі України: загрожує країнам Балтії, загрожує Молдові, загрожує іншим частинам Європи", - наголосив канцлер.
Мерц зауважив, що Німеччина також уже є об’єктом російської гібридної війни, зокрема диверсій, шпигунства та атак на інформаційні мережі.
"Ми маємо справу з масштабними диверсіями, спробами шпигунства, атаками на наші інформаційні мережі. Усе це – форми гібридної війни проти Німеччини", - пояснив він.
"Ми не живемо у стані війни, але ми вже не живемо й у мирі", - додав Мерц.
Також канцлер відповів на питання, чи може Росія скористатися часовим проміжком до повного відновлення обороноздатності європейських країн.
На його думку, Альянс зберігає достатній рівень стримування.
"Я виходжу з того, що ми, як і раніше, маємо в НАТО достатньо високий рівень стримування", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.
- Сікорський заявив, що Варшава та її західні союзники володіють підтвердженими й правдивими даними розвідки про те, що Російська Федерація готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.
- Президент Науседа заявив, що Росія готує атаку на інфраструктуру Литви.
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