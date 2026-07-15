Россия готовится к агрессии за пределами Украины. Мы уже не живем в мире, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия готовится к дальнейшей агрессии не только против Украины, но и представляет угрозу для других стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы видим очевидную подготовку России к дальнейшей агрессии. Она выходит далеко за пределы Украины: угрожает странам Балтии, угрожает Молдове, угрожает другим частям Европы", — подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что Германия также уже является объектом российской гибридной войны, в частности диверсий, шпионажа и атак на информационные сети.

"Мы сталкиваемся с масштабными диверсиями, попытками шпионажа, атаками на наши информационные сети. Все это — формы гибридной войны против Германии", — пояснил он.

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"Мы не живем в состоянии войны, но мы уже не живем и в мире", — добавил Мерц.

Также канцлер ответил на вопрос, может ли Россия воспользоваться временным промежутком до полного восстановления обороноспособности европейских стран.

По его мнению, Альянс сохраняет достаточный уровень сдерживания.

"Я исхожу из того, что у нас, как и раньше, в НАТО достаточно высокий уровень сдерживания", — подытожил он.

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Что предшествовало?

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.

Сикорский заявил, что Варшава и её западные союзники располагают подтверждёнными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.

Президент Науседа заявил, что Россия готовит атаку на инфраструктуру Литвы.

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