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Новости РФ готовится к войне против Европы
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Россия готовится к агрессии за пределами Украины. Мы уже не живем в мире, - Мерц

Мерц предупредил, что РФ готовится к агрессии не только против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия готовится к дальнейшей агрессии не только против Украины, но и представляет угрозу для других стран Европы. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Подробности

"Мы видим очевидную подготовку России к дальнейшей агрессии. Она выходит далеко за пределы Украины: угрожает странам Балтии, угрожает Молдове, угрожает другим частям Европы", — подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что Германия также уже является объектом российской гибридной войны, в частности диверсий, шпионажа и атак на информационные сети.

"Мы сталкиваемся с масштабными диверсиями, попытками шпионажа, атаками на наши информационные сети. Все это — формы гибридной войны против Германии", — пояснил он.

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"Мы не живем в состоянии войны, но мы уже не живем и в мире", — добавил Мерц.

Также канцлер ответил на вопрос, может ли Россия воспользоваться временным промежутком до полного восстановления обороноспособности европейских стран.

По его мнению, Альянс сохраняет достаточный уровень сдерживания.

"Я исхожу из того, что у нас, как и раньше, в НАТО достаточно высокий уровень сдерживания", — подытожил он.

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Что предшествовало?

  • Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.
  • Сикорский заявил, что Варшава и её западные союзники располагают подтверждёнными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.
  • Президент Науседа заявил, что Россия готовит атаку на инфраструктуру Литвы.

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Автор: 

Европа (2480) россия (98276) Фридрих Мерц (469)
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Топ комментарии
+4
Яким чином готується? Хіба 20 пакетів карколомних санкцій ще не придушили їх бажання нападати на когось? Отакої.
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15.07.2026 16:28 Ответить
+1
високий рівень стримування НАТО - то тривала і затяжна війна в Україні на повне виснаження, хай кажуть правду, яка вона є. Де той "сталевий дикобраз" який обіцяли зробити з України рік тому? ********* і забули, а в Україні все більше руїн і смертей кожного дня.
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15.07.2026 16:34 Ответить
+1
Вы главное газ и нефть покупайте. Остальное то такое. Другая реальность. Для остального есть Украина.
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15.07.2026 16:39 Ответить

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