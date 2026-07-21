Мерц заявил, что не знал о неофициальной встрече представителей Германии и РФ в Баку
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не знал о неофициальной встрече бывших немецких политиков с представителями российских властей в Баку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, сделанном во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.
Что сказал канцлер о встрече в Баку
Мерц прокомментировал информацию СМИ о возможной неофициальной германо-российской встрече. Он отметил, что не располагает никакой информацией о таких контактах.
"Я могу дать на это очень простой ответ: мне о такой встрече ничего не известно", — заявил канцлер.
Он не стал оценивать целесообразность неофициальных каналов связи с российской стороной.
Позиция по поводу переговоров и войны
Канцлер подчеркнул, что Германия вместе с Украиной и европейскими партнерами уже несколько месяцев пытается склонить российского диктатора Путина к переговорам.
По его словам, предложения о переговорах неоднократно озвучивались, однако Путин отказывается от переговоров.
"Мы уже на протяжении нескольких месяцев пытаемся склонить Путина к переговорам. Вместе с Украиной мы неоднократно, в том числе на европейском уровне, выдвигали предложения о переговорах. Путин отказывается от таких переговоров", — подчеркнул Мерц.
Он добавил, что ответственность за продолжение войны лежит на российской стороне. По его словам, именно от руководства России зависит прекращение боевых действий и начало переговоров.
Также канцлер отметил, что пока Москва отказывается от диалога, Германия продолжит поддержку Украины в координации с европейскими партнерами.
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