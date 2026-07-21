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Новости Мирные переговоры
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Германия и РФ провели в этом месяце тайную встречу в Баку по вопросу прекращения войны в Украине, - Алиев

алієв

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников России и Германии, которые обсуждали пути прекращения войны России против Украины.

Заявление Алиева во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем цитирует Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о встрече

"Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. […] Я не могу комментировать детали, поскольку нас не было на встрече. Однако данные о полете позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", - сказал он.

По его данным, встреча состоялась 12-14 июля. Он добавил, что если она должна была способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, "мы можем это только приветствовать".

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Кто присутствовал на встрече?

  • Как пишут в Bloomberg со ссылкой на данные СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации входили бывший глава аппарата экс-канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.
  • С российской стороны на встрече в Баку присутствовали Валерий Фадеев, возглавляющий совет президента России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров "Газпрома".

До этого немецкие политики еще как минимум четыре раза встречались с россиянами, в частности в Абу-Даби. В то же время Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече.

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Автор: 

Азербайджан (827) Алиев Ильхам (177) Германия (7608) переговоры (5873) россия (98333)
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Топ комментарии
+6
Та шо з того - зараз країна в руках параноїдально знесиленого сцаря .

вові РОКАМИ срать було на конституцію та її закони - вот так ано срало срало й абасралось нарешті по вуха - тепер параноїк править країною
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21.07.2026 17:34 Ответить
+5
А це означає, що нашому Голобородьку не довіряють і європейці, бо німці самі від себе виступати не будуть. Мабуть дали московитам гарантії, що не будуть ініціаторами репарацій і будуть купувати їх газ і нафту. Ось так вибирати керувати країною під час війни обіцялкіна- брехуна, яка йому потрібна виключно щоб красти і насолоджуватися життям, коли ця нація вмирає. Зауважу, що це моя особиста думка. Краще б, щоб я помилявся. Країни ЄС мабуть втомилися постійно відривати від своїх громадян мільярди і кидати кодлі міндичів, та ще й бути винними, що дають мало.
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21.07.2026 17:51 Ответить
+2
Зелемському Абрамовіча возять у запломбованому товарному вагоні, котрий потім в сотрірє адміністрації президент через спеціальний круглий отвір зливає оманську ішаку всяку дезу, як олігархі та простий многострадальний народ РФ втомився від війни.
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21.07.2026 17:42 Ответить

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