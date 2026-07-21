Германия и РФ провели в этом месяце тайную встречу в Баку по вопросу прекращения войны в Украине, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников России и Германии, которые обсуждали пути прекращения войны России против Украины.
Заявление Алиева во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем цитирует Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее о встрече
"Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. […] Я не могу комментировать детали, поскольку нас не было на встрече. Однако данные о полете позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась", - сказал он.
По его данным, встреча состоялась 12-14 июля. Он добавил, что если она должна была способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, "мы можем это только приветствовать".
Кто присутствовал на встрече?
- Как пишут в Bloomberg со ссылкой на данные СМИ, в состав неофициальной немецкой делегации входили бывший глава аппарата экс-канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.
- С российской стороны на встрече в Баку присутствовали Валерий Фадеев, возглавляющий совет президента России по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров "Газпрома".
До этого немецкие политики еще как минимум четыре раза встречались с россиянами, в частности в Абу-Даби. В то же время Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече.
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вові РОКАМИ срать було на конституцію та її закони - вот так ано срало срало й абасралось нарешті по вуха - тепер параноїк править країною