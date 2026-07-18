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Новости Мирные переговоры
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Именно отказ руководства РФ от переговоров и их желание воевать являются причиной того, что война продолжается, - Зеленский

Зеленский об отказе РФ от дипломатии

Только в этом году Украина уже десятки раз призывала Россию перейти к дипломатии и остановить войну, однако в РФ этого не хотят.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Путин не хочет заканчивать войну

"У России уже давно есть возможность перейти к дипломатии и прекратить свою агрессию, и именно отказ российского руководства и его желание воевать являются причиной того, что война продолжается. Только в этом году мы уже десятки раз обращались к России с предложениями остановить эту войну - в ответ были только отказы", - отметил президент.

По его словам, в организации встречи лидеров пытаются помочь и партнеры - США, Турция, а также другие европейские и арабские страны. Однако у российского диктатора Владимира Путина нет желания закончить войну.

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Удары по РФ

Также президент подчеркнул, что Украина продолжает вполне справедливо отвечать России на ее войну и на удары по украинской инфраструктуре.

"Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов за меткость: в ночь на сегодня были качественные результаты нашей дальнобойности… Сегодня зафиксированы поражения вблизи Москвы, а также в Тамбовской области. Это российская логистика, в частности склады, через которые поставлялись средства для войны: навигационное оборудование, комплектующие для производства дронов, другое снабжение для российской армии. Также наше украинское оружие достигло очередного нефтяного объекта и целей в акваториях Азовского и Черного морей. Наша операция важна. Будет больше, будет больше средств для среднедальностных ударов. План дальнобойных санкций выполняется тоже довольно ритмично", - рассказал он.

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Зеленский Владимир (24880) переговоры (5872) Удары по РФ (1119)
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Топ комментарии
+14
Тобі теж вигідна війна, де б ще так ти гріб гроші лопатою?
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18.07.2026 21:49 Ответить
+7
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18.07.2026 21:48 Ответить
+5
Саме твоє заглядання Путєну в очі стало причиною війни.
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18.07.2026 21:51 Ответить

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