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Новини Мирні перемовини
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Саме відмови керівництва РФ від переговорів та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває, - Зеленський

Зеленський про відмову РФ від дипломатії

Лише цього року Україна вже десятки разів закликала Росію перейти до дипломатії і зупинити війну, однак у РФ цього не хочуть.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Путін не бажає закінчувати війну

"Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію, і саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну – у відповідь були тільки відмови", - зазначив президент.

За його словами, з організацією зустрічі лідерів намагаються допомогти і партнери - Америка, Туреччина та інші європейці й арабські країни. Однак у російського диктатора Володимира Путіна немає бажання закінчити війну.

Читайте: Мирні пропозиції України мають підтримку і серед оточення Путіна, - Зеленський

Удари по РФ

Також президент наголосив, що Україна продовжує цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі.

"Перш за все хочу подякувати нашим воїнам за влучність: у ніч на цей день були якісні результати нашої далекобійності… Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачались засоби для війни: навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів, інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового обʼєкта і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше, буде більше засобів для мідлстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно", - розповів він.

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Зеленський Володимир (28405) перемовини (3861) Удари по РФ (1129)
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Топ коментарі
+14
Тобі теж вигідна війна, де б ще так ти гріб гроші лопатою?
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18.07.2026 21:49 Відповісти
+7
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18.07.2026 21:48 Відповісти
+5
Саме твоє заглядання Путєну в очі стало причиною війни.
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18.07.2026 21:51 Відповісти

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