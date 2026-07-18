Саме відмови керівництва РФ від переговорів та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває, - Зеленський

Лише цього року Україна вже десятки разів закликала Росію перейти до дипломатії і зупинити війну, однак у РФ цього не хочуть.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Путін не бажає закінчувати війну

"Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію, і саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну – у відповідь були тільки відмови", - зазначив президент.

За його словами, з організацією зустрічі лідерів намагаються допомогти і партнери - Америка, Туреччина та інші європейці й арабські країни. Однак у російського диктатора Володимира Путіна немає бажання закінчити війну.

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Удари по РФ

Також президент наголосив, що Україна продовжує цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі.

"Перш за все хочу подякувати нашим воїнам за влучність: у ніч на цей день були якісні результати нашої далекобійності… Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачались засоби для війни: навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів, інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового обʼєкта і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше, буде більше засобів для мідлстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно", - розповів він.

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