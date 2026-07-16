Успехи Украины на поле боя и удары по РФ могут заставить Путина согласиться на переговоры, — Кубилюс

Недавние успехи Украины в борьбе с российским флотом и энергетической инфраструктурой РФ укрепляют позиции Киева и могут заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

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Сигнал для Путина

"Впечатляет, чего Украине удалось достичь за последние полгода благодаря глубоким ударам", — сказал Кубилюс.

По словам еврокомиссара, это должно стать четким сигналом для Путина и его окружения.

"Такое развитие событий должно стать четким аргументом для Путина и его окружения — что он не способен достичь какого-либо значительного прогресса в своих военных целях, и именно тогда должны начаться настоящие переговоры о справедливом мире", — подчеркнул Кубилюс.

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Что предшествовало

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад окончательно перешел к "открытым ультиматумам" в адрес Москвы относительно переговоров с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент ни один из лидеров Запада не может предсказать, какие именно факторы заставят главу Кремля сесть за стол мирных переговоров.

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