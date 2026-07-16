Успехи Украины на поле боя и удары по РФ могут заставить Путина согласиться на переговоры, — Кубилюс
Недавние успехи Украины в борьбе с российским флотом и энергетической инфраструктурой РФ укрепляют позиции Киева и могут заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Сигнал для Путина
"Впечатляет, чего Украине удалось достичь за последние полгода благодаря глубоким ударам", — сказал Кубилюс.
По словам еврокомиссара, это должно стать четким сигналом для Путина и его окружения.
"Такое развитие событий должно стать четким аргументом для Путина и его окружения — что он не способен достичь какого-либо значительного прогресса в своих военных целях, и именно тогда должны начаться настоящие переговоры о справедливом мире", — подчеркнул Кубилюс.
Что предшествовало
- Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад окончательно перешел к "открытым ультиматумам" в адрес Москвы относительно переговоров с Украиной.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент ни один из лидеров Запада не может предсказать, какие именно факторы заставят главу Кремля сесть за стол мирных переговоров.
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