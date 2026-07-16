Здобутки України на полі бою та удари по РФ можуть змусити Путіна погодитися на переговори, - Кубілюс
Нещодавні досягнення України проти російського флоту та енергетичної інфраструктури РФ ставлять Київ у сильнішу позицію і можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Сигнал для Путіна
"Вражає, чого Україні вдалося досягти за останні пів року завдяки глибоким ударам", - сказав Кубілюс.
За словами єврокомісара, це має стати чітким сигналом для Путіна та його оточення.
"Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення - що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях, і саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир", - наголосив Кубілюс.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід остаточно перейшов до "відкритих ультиматумів" на адресу Москви щодо переговорів з Україною.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що наразі жоден із лідерів Заходу не може спрогнозувати, які саме чинники змусять очільника Кремля сісти за стіл мирних перемовин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль