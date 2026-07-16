Здобутки України на полі бою та удари по РФ можуть змусити Путіна погодитися на переговори, - Кубілюс

Нещодавні досягнення України проти російського флоту та енергетичної інфраструктури РФ ставлять Київ у сильнішу позицію і можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сигнал для Путіна

"Вражає, чого Україні вдалося досягти за останні пів року завдяки глибоким ударам", - сказав Кубілюс.

За словами єврокомісара, це має стати чітким сигналом для Путіна та його оточення.

"Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення - що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях, і саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир", - наголосив Кубілюс.

Також читайте: Мирні пропозиції України мають підтримку і серед оточення Путіна, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід остаточно перейшов до "відкритих ультиматумів" на адресу Москви щодо переговорів з Україною.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що наразі жоден із лідерів Заходу не може спрогнозувати, які саме чинники змусять очільника Кремля сісти за стіл мирних перемовин.

Читайте: В України зараз є вікно можливостей для миру. Єдина перевага Путіна – балістика, - Зеленський