Німеччина та РФ провели цього місяця таємну зустріч в Баку щодо припинення війни в Україні, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.

Заяву Алієва під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем цитує Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про зустріч

"Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. […] Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі. Однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася", — сказав він.

За його даними, зустріч відбулася 12-14 липня. Він додав, що якщо вона мала сприяти припиненню війни між Росією та Україною, "ми можемо це лише вітати".

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Хто був на зустрічі?

Як пишуть у Bloomberg з посиланням на дані медіа, до складу неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату ексканцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та екскерівник федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.

З російського боку на зустрічі в Баку були Валерій Фадєєв, який очолює раду президента Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який очолює раду директорів "Газпрому".

До того німецькі політики ще щонайменше чотири рази зустрічалися з росіянами, зокрема в Абу-Дабі. Водночас Мерц заявив, що йому нічого не відомо про зустріч.

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