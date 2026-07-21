УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13365 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
3 320 20

Німеччина та РФ провели цього місяця таємну зустріч в Баку щодо припинення війни в Україні, - Алієв

алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.

Заяву Алієва під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем цитує Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про зустріч

"Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. […] Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі. Однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася", — сказав він.

За його даними, зустріч відбулася 12-14 липня. Він додав, що якщо вона мала сприяти припиненню війни між Росією та Україною, "ми можемо це лише вітати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саме відмови керівництва РФ від переговорів та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває, - Зеленський

Хто був на зустрічі?

  • Як пишуть у Bloomberg з посиланням на дані медіа, до складу неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату ексканцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та екскерівник федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.
  • З російського боку на зустрічі в Баку були Валерій Фадєєв, який очолює раду президента Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який очолює раду директорів "Газпрому".

До того німецькі політики ще щонайменше чотири рази зустрічалися з росіянами, зокрема в Абу-Дабі. Водночас Мерц заявив, що йому нічого не відомо про зустріч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здобутки України на полі бою та удари по РФ можуть змусити Путіна погодитися на переговори, - Кубілюс

Автор: 

Азербайджан (908) Алієв Ільхам (170) Німеччина (8147) перемовини (3862) росія (70916)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Та шо з того - зараз країна в руках параноїдально знесиленого сцаря .

вові РОКАМИ срать було на конституцію та її закони - вот так ано срало срало й абасралось нарешті по вуха - тепер параноїк править країною
показати весь коментар
21.07.2026 17:34 Відповісти
+5
А це означає, що нашому Голобородьку не довіряють і європейці, бо німці самі від себе виступати не будуть. Мабуть дали московитам гарантії, що не будуть ініціаторами репарацій і будуть купувати їх газ і нафту. Ось так вибирати керувати країною під час війни обіцялкіна- брехуна, яка йому потрібна виключно щоб красти і насолоджуватися життям, коли ця нація вмирає. Зауважу, що це моя особиста думка. Краще б, щоб я помилявся. Країни ЄС мабуть втомилися постійно відривати від своїх громадян мільярди і кидати кодлі міндичів, та ще й бути винними, що дають мало.
показати весь коментар
21.07.2026 17:51 Відповісти
+4
Зелемському Абрамовіча возять у запломбованому товарному вагоні, котрий потім в сотрірє адміністрації президент через спеціальний круглий отвір зливає оманську ішаку всяку дезу, як олігархі та простий многострадальний народ РФ втомився від війни.
показати весь коментар
21.07.2026 17:42 Відповісти

Завантаження...

 
 