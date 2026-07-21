Німеччина та РФ провели цього місяця таємну зустріч в Баку щодо припинення війни в Україні, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що цього місяця в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.
Заяву Алієва під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем цитує Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
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"Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. […] Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі. Однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася", — сказав він.
За його даними, зустріч відбулася 12-14 липня. Він додав, що якщо вона мала сприяти припиненню війни між Росією та Україною, "ми можемо це лише вітати".
Хто був на зустрічі?
- Як пишуть у Bloomberg з посиланням на дані медіа, до складу неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату ексканцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та екскерівник федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.
- З російського боку на зустрічі в Баку були Валерій Фадєєв, який очолює раду президента Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який очолює раду директорів "Газпрому".
До того німецькі політики ще щонайменше чотири рази зустрічалися з росіянами, зокрема в Абу-Дабі. Водночас Мерц заявив, що йому нічого не відомо про зустріч.
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вові РОКАМИ срать було на конституцію та її закони - вот так ано срало срало й абасралось нарешті по вуха - тепер параноїк править країною