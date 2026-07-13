Украина не соглашается на оккупацию: невозможно победить народ, стремящийся к независимости, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, несмотря на давление на Украину со стороны определенных кругов, предлагавших прекратить боевые действия, что фактически означало бы закрепление оккупации, ни украинский народ, ни руководство Украины на это не пошли. Он также заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он сказал во время общения с прессой на IV Глобальном медиафоруме в Шуше.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина никогда не должна соглашаться на оккупацию

"Невозможно победить народ, стремящийся к независимости, к сохранению своей идентичности. Невозможно его поработить, невозможно навязать свою волю. Это понимание должно прийти к тем, кто и сегодня выступает за продолжение военных действий", - отметил Алиев.

Он отметил, что его позиция по поводу российско-украинской войны не изменилась: "В прошлом году я сказал, что Украина никогда не должна соглашаться на оккупацию. Сегодня я повторю это снова. Украина не соглашается на оккупацию. Хотя в течение этого года были непростые моменты, мы видели и слышали о давлении со стороны определенных кругов, которые предлагали прекратить боевые действия, фактически - с закреплением оккупации. Но ни украинский народ, ни руководство Украины на это не пошли".

Читайте также: Азербайджан будет помогать Украине с восстановлением, - Минразвития

По его словам, опыт Азербайджана, пережившего оккупацию части своих территорий, подтверждает правильность такой позиции.

Война должна быть прекращена немедленно

Также Алиев подчеркнул, что война должна быть прекращена немедленно.

"Я думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эту войну нужно остановить. Причем остановить немедленно. Это позиция Азербайджана, это и моя личная человеческая позиция", - сказал он.

Читайте: У Украины и Азербайджана большие перспективы для совместного производства в ВПК, - Алиев

Поддержка Украины будет продолжаться

Кроме того, Алиев заверил, что Азербайджан последовательно поддерживает Украину в вопросе её территориальной целостности.

"Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, её суверенитет и нерушимость ее международно признанных границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены силой или без согласия народа этого государства. В этом наша позиция последовательна и тверда", - отметил президент.

Он добавил, что Азербайджан и впредь будет помогать Украине.

Читайте также: Зеленский провел переговоры с Алиевым: обсуждали вопросы безопасности и стабильности

"Украинскому народу мы всегда готовы помогать всем, чем можем. Мы делаем это не для того, чтобы об этом говорить. Это исходит от сердца – и от государства, и от обычных людей, и от коммерческих компаний. Это единственное стремление – помочь тем, кто оказался в беде, чья территориальная целостность была нарушена", – заверил Алиев.