Україна не погоджується на окупацію: Неможливо перемогти народ, який прагне незалежності, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що попри тиск на Україну певних кіл, які пропонували припинити бойові дії фактично із закріпленням окупації, ні український народ, ні керівництво України на це не пішли. Він також запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час спілкування з пресою на IV Глобальному медіафорумі в Шуші.

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Україна ніколи не повинна погоджуватися на окупацію

"Неможливо перемогти народ, який прагне незалежності, збереження своєї ідентичності. Неможливо його поневолити, неможливо нав'язати свою волю. Це розуміння має прийти до тих, хто й сьогодні виступає за продовження воєнних дій", – зазначив Алієв.

Він зауважив, що що його позиція щодо російсько-української війни не змінилася: "Минулого року я сказав, що Україна ніколи не повинна погоджуватися на окупацію. Сьогодні я повторю це знову. Україна не погоджується на окупацію. Хоча протягом цього року були непрості моменти, ми бачили і чули про тиск певних кіл, які пропонували припинити бойові дії фактично із закріпленням окупації. Але ні український народ, ні керівництво України на це не пішли".

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За його словами, досвід Азербайджану, який пережив окупацію частини своїх територій, підтверджує правильність такої позиції.

Війна має бути припинена негайно

Також Алієв наголосив, що війна має бути припинена негайно.

"Я думаю, що вже давно мало прийти розуміння того, що ця війна має бути зупинена. Причому зупинена негайно. Це позиція Азербайджану, це й моя особиста людська позиція", – сказав він.

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Підтримка України триватиме

Крім того, Алієв запевнив, що Азербайджан послідовно підтримує Україну в питанні її територіальної цілісності.

"Ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати територіальну цілісність України, її суверенітет і непорушність її міжнародно визнаних кордонів. Кордони жодної держави не можуть бути змінені силою або без згоди народу цієї держави. У цьому наша позиція є послідовною і твердою", – зазначив президент.

Він додав, що Азербайджан і надалі допомагатиме Україні.

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"Українському народу, чим можемо, ми завжди готові допомагати. Ми робимо це не для того, щоб про це говорити. Це йде від серця – і від держави, і від звичайних людей, і від комерційних компаній. Це єдине прагнення допомогти тим, хто опинився в біді, чия територіальна цілісність була порушена", – запевнив Алієв.