Сбито 65 из 80 вражеских дронов, - Воздушные силы

В ночь на 29 июля 2026 года войска РФ нанесли удар с использованием 80 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 65 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 10 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 2 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

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