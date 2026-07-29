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Новости ОПК Украины
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Путин теряет 30 тысяч солдат в месяц, инициатива больше не на его стороне, - Зеленский

Путин утратил инициативу

Благодаря технологическому прорыву украинской армии ситуация на поле боя существенно изменилась, лишив российского диктатора Владимира Путина прежней инициативы в войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Гонка инноваций и 500 оборонных компаний

По словам главы государства, в Украине уже работают около 500 компаний, разрабатывающих военные технологии. Именно это позволяет обеспечить преимущество над врагом.

Путин рассчитывал захватить Украину за два-три дня, однако полномасштабная война длится уже более 4 лет - за это время страна успела создать мощный оборонно-промышленный сектор.

"Сейчас у нас 500 компаний с очень мощными технологиями", - подчеркнул Зеленский.

Он также пояснил, что война превратилась в гонку инноваций, в которой технологии приходится постоянно совершенствовать.

"Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что у врага больше живой силы, поэтому Украина должна компенсировать это более быстрым развитием технологий.

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Потеря инициативы Кремлем и колоссальные потери врага

Как отметил глава государства, наращивание военного потенциала Украины и удары по российским целям лишили Путина стратегической инициативы на поле боя.

"Путин теряет 30 000 солдат в месяц. Потери огромны, но он не хочет прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива не в руках Путина", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25359) путин владимир (21780) ОПК (291) война в Украине (8880)
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Топ комментарии
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таке відчуття що все що відбувається для нього гра у солдатики,своїх навіть не рахує бо то ресурс...
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29.07.2026 09:22 Ответить
+8
Клован,там вже кацапи без ініціативи готують штурм Слов'янська та Краматорська. А де наші КАБи?
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29.07.2026 09:26 Ответить
+7


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29.07.2026 09:28 Ответить

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