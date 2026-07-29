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Новини ОПК України
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Путін втрачає 30 тисяч солдатів на місяць, ініціатива більше не на його боці, - Зеленський

путін втратив ініціативу

Завдяки технологічному стрибку українського війська ситуація на полі бою суттєво змінилася, позбавивши російського диктатора Володимира Путіна колишньої ініціативи у війні.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Гонка інновацій та 500 оборонних компаній

За словами глави держави, в Україні вже працюють близько 500 компаній, які розробляють військові технології. Саме це дає можливість забезпечити перевагу над ворогом.

Путін розраховував захопити Україну за два-три дні, однак повномасштабна війна триває вже понад 4 роки - за цей час країна встигла створити потужний оборонно-промисловий сектор.

Наразі у нас 500 компаній із дуже потужними технологіями", - наголосив Зеленський.

Він також пояснив, що війна перетворилася на гонку інновацій, у якій технології доводиться постійно вдосконалювати.

"Ми розуміємо, що ця війна змінюється кожні три-шість місяців. Ми маємо змінювати технології", - додав президент.

Окрім того, Зеленський нагадав, що ворог має більше живої сили, тому Україна повинна компенсувати це швидшим розвитком технологій.

Також читайте: Досвід війни - конкуретна перевага: як змінюється роль України в оборонній індустрії

Втрата ініціативи Кремлем та колосальні втрати ворога

Як зазначив глава держави, нарощування військових спроможностей України та удари по російських цілях позбавили Путіна стратегічної ініціативи на полі бою.

"Путін втрачає 30 000 солдатів на місяць. Втрати великі, але він не хоче припиняти цю війну. Тому зараз ініціатива не в руках Путіна", - наголоств Зеленський.

Читайте: Уряд спростив митні процедури для оборонної промисловості: що змінилося?

Автор: 

Зеленський Володимир (26509) путін володимир (13506) ОПК (356) війна в Україні (8929)
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Топ коментарі
+14
таке відчуття що все що відбувається для нього гра у солдатики,своїх навіть не рахує бо то ресурс...
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29.07.2026 09:22 Відповісти
+13
Клован,там вже кацапи без ініціативи готують штурм Слов'янська та Краматорська. А де наші КАБи?
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29.07.2026 09:26 Відповісти
+9
Коли є якісь повідомлення президента---навіть не читаю,бо там брехня і піар І немає жодної реальності Прикро,але це так
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29.07.2026 09:32 Відповісти

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