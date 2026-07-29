Из-за российских обстрелов и непогоды в восьми областях наблюдаются отключения электроэнергии, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в четырёх областях остается без света, ещё в четырех областях произошли отключения электроэнергии из-за непогоды.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 29 июля сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Отключения из-за обстрелов
Так, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.
Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключения из-за непогоды
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 31 населенный пункт в Закарпатской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Ограничения не прогнозируются
В Минэнерго добавили, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - сообщили в Минэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль