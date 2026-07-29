Через російські обстріли та негоду є знеструмлення у восьми областях, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у чотирьох областях залишається без світла, ще у чотирьох областях є знеструмлення через негоду.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на 29 липня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення через обстріли

Так, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Зазначається, що енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Відключення через негоду

Через негоду без електропостачання залишається 31 населений пункт у Закарпатській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Обмеження не прогнозуються

У Міненерго додали, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00", - повідомили в Міненерго.

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