Через російські обстріли та негоду є знеструмлення у восьми областях, - Міненерго
Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у чотирьох областях залишається без світла, ще у чотирьох областях є знеструмлення через негоду.
Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на 29 липня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Знеструмлення через обстріли
Так, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Зазначається, що енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Відключення через негоду
Через негоду без електропостачання залишається 31 населений пункт у Закарпатській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Обмеження не прогнозуються
У Міненерго додали, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00", - повідомили в Міненерго.
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