Меморандум з МВФ не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану, - Міненерго

У Міненерго прокоментували інформацію про те, що меморандум з МВФ нібито "фіксує" підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Йдеться про підготовку дорожньої карти

"Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Це аналітична та планувальна робота, а не рішення про зміну цін", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго наголосили, що принципова позиція залишається незмінною: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.

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Так, під час підготовки дорожньої карти насамперед напрацьовується механізм посиленого соціального захисту - розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.

"Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану", - додали в міністерстві.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що МВФ пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже із 2027 року.