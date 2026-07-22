Меморандум з МВФ не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану, - Міненерго
У Міненерго прокоментували інформацію про те, що меморандум з МВФ нібито "фіксує" підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства енергетики України, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про підготовку дорожньої карти
"Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Це аналітична та планувальна робота, а не рішення про зміну цін", - йдеться в повідомленні.
У Міненерго наголосили, що принципова позиція залишається незмінною: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.
Так, під час підготовки дорожньої карти насамперед напрацьовується механізм посиленого соціального захисту - розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.
"Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану", - додали в міністерстві.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що МВФ пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже із 2027 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль