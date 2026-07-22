Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения, - Минэнерго
В Минэнерго прокомментировали информацию о том, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.
Об этом говорится в официальном сообщении Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о подготовке "дорожной карты"
"На самом деле, в меморандуме с МВФ речь идет не о введении новых тарифов, а о подготовке "дорожной карты" реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Это аналитическая и плановая работа, а не решение об изменении цен", — говорится в сообщении.
В Минэнерго подчеркнули, что принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.
Так, в ходе подготовки "дорожной карты" в первую очередь разрабатывается механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до каких-либо тарифных изменений.
"То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения", — добавили в министерстве.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что МВФ предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.
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А такі сраколизи, з численних «НАГЛЯДОВИХ РАД», як милованов і серлєщ, вони вчергове промовчать, бо «нєзамєтять», витріщивши очі!!
Безкарність зеленського і приблуд95, упродовж 7 років, за бездіяльності керовників від зеленського Оманського в ГПУ, ДБР, СБУ, Держфінмоніторингу, НБУ, БЕБ….це МОЖЕ ЗАСВІДЧИТИ
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