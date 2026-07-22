Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения, - Минэнерго

В Минэнерго прокомментировали информацию о том, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о подготовке "дорожной карты"

"На самом деле, в меморандуме с МВФ речь идет не о введении новых тарифов, а о подготовке "дорожной карты" реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Это аналитическая и плановая работа, а не решение об изменении цен", — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

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Так, в ходе подготовки "дорожной карты" в первую очередь разрабатывается механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до каких-либо тарифных изменений.

"То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения", — добавили в министерстве.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что МВФ предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.