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Новости Сотрудничество с МВФ
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Меморандум с МВФ не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения, - Минэнерго

Меморандум с МВФ не требует повышения тарифов

В Минэнерго прокомментировали информацию о том, что меморандум с МВФ якобы "фиксирует" повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о подготовке "дорожной карты"

"На самом деле, в меморандуме с МВФ речь идет не о введении новых тарифов, а о подготовке "дорожной карты" реформы энергетического сектора до конца 2026 года. Это аналитическая и плановая работа, а не решение об изменении цен", — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что принципиальная позиция остается неизменной: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

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Так, в ходе подготовки "дорожной карты" в первую очередь разрабатывается механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до каких-либо тарифных изменений.

"То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения", — добавили в министерстве.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что МВФ предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

Автор: 

МВФ (3289) тарифы (1848) Тарифы на газ (345) Минэнерго (619)
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Топ комментарии
+7
як завжди Влада пи....дить що начебто МВФ вимагає , бо ще як аргументувати підвищення
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22.07.2026 19:31 Ответить
+3
Але ж і власники облЕнерго, включно з окупантами, самі піднімуть тарифи руками вертухаїв від кабміндічів на місцях!!
А такі сраколизи, з численних «НАГЛЯДОВИХ РАД», як милованов і серлєщ, вони вчергове промовчать, бо «нєзамєтять», витріщивши очі!!
Безкарність зеленського і приблуд95, упродовж 7 років, за бездіяльності керовників від зеленського Оманського в ГПУ, ДБР, СБУ, Держфінмоніторингу, НБУ, БЕБ….це МОЖЕ ЗАСВІДЧИТИ
‼️❤️🇺🇦🇪🇺🤬😡💯⚔️⚒✌️👍🤝👏👌✊💪🫡😡🤬🇪🇺🇺🇦❤️‼️
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22.07.2026 19:45 Ответить
+2
Зрозуміло. То бариги хвилю підіймають. Ніяк не нажруться...
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22.07.2026 19:36 Ответить

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