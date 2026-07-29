Зеленский и Макрон обсудили дипломатию, ПВО и энергетику: Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину

Президент Владимир Зеленский по дороге из Вашингтона провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Дипломатия

Зеленский отметил, что проинформировал Макрона о деталях встреч в Белом доме и Сенате США, а также о перспективах, которые сейчас открываются в дипломатии.

"Нужно использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги. Спасибо за готовность помогать и прилагать все необходимые усилия", — подчеркнул президент.

Пожары во Франции

Также президенты обсудили масштабные пожары во Франции.

"Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении всех этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут присоединиться к тушению пожаров", — сообщил Зеленский.

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Подготовка к зиме

Кроме того, стороны подробно обсудили подготовку к зиме — поставки комплектов для ПВО и энергетики, в которых нуждается Украина.

"Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину. Спасибо!" — добавил Зеленский.

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