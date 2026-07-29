Зеленський і Макрон обговорили дипломатію, ППО та енергетику: Франція працюватиме над пошуком рішень, щоб підтримати Україну
Президент Володимир Зеленський дорогою з Вашингтона провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Дипломатія
Зеленський зазначив, що поінформував Макрона про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.
"Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль", - наголосив президент.
Пожежі у Франції
Також президенти говорили про масштабні пожежі у Франції.
"Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж", - повідомив Зеленський.
Підготовка до зими
Крім того, сторони детально обговорили підготовку до зими – постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує Україна.
"Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну. Дякую!" - додав Зеленський.
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