Зеленський і Макрон обговорили дипломатію, ППО та енергетику: Франція працюватиме над пошуком рішень, щоб підтримати Україну

Президент Володимир Зеленський дорогою з Вашингтона провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Дипломатія

Зеленський зазначив, що поінформував Макрона про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз.

"Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль", - наголосив президент.

Пожежі у Франції

Також президенти говорили про масштабні пожежі у Франції.

"Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж", - повідомив Зеленський.

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Підготовка до зими

Крім того, сторони детально обговорили підготовку до зими – постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує Україна.

"Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну. Дякую!" - додав Зеленський.

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